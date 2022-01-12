تنفيذ مشروع نعم أنا قادرة في جرش

الوكيل الاخباري - تنفذ جمعية حماية ضحايا العنف الأسري بالشراكة مع جمعية سيدات جرش الخيرية مشروع "نعم: أنا قادرة" والذي يهدف إلى تعزيز الاستقلال المالي للمرأة والدمج الاجتماعي لها في المحافظة.



ويأتي المشروع ضمن أنشطة مؤسسات المجتمع المدني وتنفذه منظمة الخبرة الفرنسية بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية تحت مظلة "مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للحماية الاجتماعية في الأردن" الممول من الاتحاد الأوروبي.

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