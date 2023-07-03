تنويــه حكـومي للمواطنين



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مركز الخدمات الحكومي في تنويه عبر صفحته على الفيسبوك ، اليوم الاثنين ، "انه يتم استقبال وتنظيم خدمات كاتب العدل فقط بحسب منطقة الاختصاص (جنوب عمان) اي منطقة الاقامة المثبت على البطاقة الشخصية " .



واضاف المركز عبر المنشور : "انه في حال الاقامة المؤقتة ضرورة احضار ما يثبت مكان الاقامة ضمن منطقة الاختصاص (جنوب عمان) مثل عقد ايجار مصدق او فاتورة ماء او كهرباء" .

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