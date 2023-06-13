مدير الأمن العام يزور إدارة أمن الجسور ويوجه بتقديم أفضل الخدمات للحجاج

الوكيل الاخباري - أكّد مدير الأمن العام، اللواء عبيدالله المعايطة، على المستوى المتميّز الذي تقدمه إدارة أمن الجسور لخدمة المسافرين وما خطته من خطوات وإجراءات كانت كفيلة بتعزيز الخدمات المقدمة للمسافرين والارتقاء بها.



وبيّن اللواء المعايطة خلال زيارة قام بها اليوم إلى إدارة أمن الجسور، أنّ كل ما يتم تحديثه وتطويره وتقديمه من خدمات في مختلف تشكيلات الأمن العام ما هو إلا تنفيذ للتوجيهات الملكية الحكيمة.



وشدد مدير الأمن العام على ضرورة تقديم الخدمة الفضلى لحجيج بيت الله الحرام وتسهيل مرورهم ومضاعفة الجهود لتلك الغاية بما يوفر عليهم الوقت والجهد.



مبيناً أهمية الحفاظ على كفاءة التنسيق مع الشركاء في الوزارات، والمؤسسات الرسمية العاملة في الجسر، لضمان حسن التنظيم وتطوير الإجراءات وتجويدها .



وجال اللواء عبيدالله المعايطة، في مدينة الحجاج واطّلع على واقعها والتحضيرات التي أُعدت للتعامل مع الحجاج .



كما واستمع مدير الأمن العام إلى إيجاز قدّمه مدير إدارة أمن الجسور، عرض من خلاله أهم الواجبات التي تنفذها الإدارة، والخدمات الأمنية والإنسانية والتسهيلات المقدمة للمسافرين ،عبر الجسر لا سيّما مع بدء تفويج حجاج بيت الله الحرام .

اضافة اعلان