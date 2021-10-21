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الخميس، 21-10-2021 04:38 م

تنويه حكومي بشأن تطبيق سند

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أن التفتيش على تطبيق سند هي وظيفة المؤسسة وليس المواطن، حيث أن المواطن ملزم فقط إما بابراز شهادة المطعوم، أو الهوية الشخصية، أو QR الخاص به، وأما التدقيق عليه فهي مسؤولية المؤسسة التي يرغب الشخص بدخولها.

وقالت الوزارة عبر منشور لها : "وردنا أن بعض المؤسسات تطلب من مراجعيها ابراز تطبيق سند‬ عند زيارتهم، وأنها قامت بإرسال SMS لهم أو نشرت على صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي ذلك، وعليه فإننا نؤكد على بياننا السابق بأن التفتيش وظيفة المؤسسة والمواطن عليه أن يبرز هويته الشخصية اوشهادة المطعوم أو QR الصحي الخاص به، وأما التدقيق فهو مسؤولية المؤسسة".

ودعت الوزارة المؤسسات الراغبة بالاطلاع على التفاصيل بشكل أوسع التواصل مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة  .

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