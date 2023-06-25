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الأحد، 25-06-2023 05:15 م

تنويه حكومي للمواطنين بمناسبة عيد الاضحى

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الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس استمرار الجولات التفتيشيّة واستقبال الشّكاوى طيلة أيام عيد الأضحى المبارك وتشديد رقابتها على موازين بيع الاضاحي واللحوم الحيّة وذلك ضمن خطّتها التفتيشيّة السنوية.

وأفادت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزهير بأن الخطّة ستشمل جولات تركّز على الموازين وقبّانات بيع الأضاحي والمنتجات التي يزداد الطلب عليها خلال موسم العيد.

وأضافت المهندسة الزهير بأن الجولات ستشمل جميع مناطق المملكة، إلى جانب استمرار كوادر الرقابة الحدوديّة بعملها في المراكز الجمركيّة طيلة العطلة العيد، وعلى مدار 24 ساعة في بعض المراكز.

ودعت المهندسة الزهير المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات في الموازين أو المنتجات الخاضعة لرقابة المؤسسة عبر هاتف وواتساب الشكاوى الموحّد (‪065301243‬) أو صفحة المؤسسة على فيسبوك (@jsmo.gov.jo) أو الدخول إلى أيقونة الشكاوى في الموقع الإلكتروني للمؤسسة عبر الرابط: https://bit.ly/3exrpDC

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