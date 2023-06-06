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الثلاثاء، 06-06-2023 01:09 م

مجلس محافظة الزرقاء يناقش نظام المواصفات الجديد

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الوكيل الإخباري- ناقش مجلس محافظة الزرقاء خلال اجتماع أمس الاثنين، نظام المواصفات الجديد (الكود) الذي بدأ تطبيقه على المباني الحكومية ولا سيما المدارس.

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ودعا رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري خلال الاجتماع، إلى إعطاء صلاحيات أوسع لمجالس المحافظات في تنفيذ المشاريع والإحالة، ووضع موازنات مجالس المحافظات في حسابها بحيث لا يتم تصفيرها في نهاية السنة المالية، وإنما تبقى في الحساب لدفع المخصصات للمشاريع القائمة.


من جهته، قال مدير الأبنية في وزارة التربية والتعليم المهندس عصام أبو أحمده، بحضور رئيس قسم اللامركزية في الوزارة خلف الحباشنة، ومندوبين عن مديريات تربية الزرقاء الأولى والثانية والرصيفة، إن وزارة التربية والتعليم جاهزة لإجراء دراسات لبعض المشاريع التي ستنفذها.


وعرض رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس المحافظة أحمد عليمات، للمشاريع المدرجة على موازنة العام الحالي 2023، والمشاريع التي أدرجت على موازنة العام الماضي 2022، ونسب الإنجاز في كل مشروع.

 




 

 


 

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