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تنويه عاجل من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

الإثنين، 30-10-2023 06:25 م

تنويه عاجل من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

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الوكيل الاخباري - نفت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي ورسائل الواتساب من دخول بعض كوادر وموظفي الهيئة لقطاع غزه عبر معبر رفح والتجول في القطاع برفقه كوادر المستشفى الميداني الأردني والهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشارت الهيئة في تنويه صدر عنها الاثنين أن هذه الأنباء غير صحيحة ولم تصدر عن أي من كوادرنا ولا حتى من المتعاونين مع الهيئة الخيرية.

وجددت الهيئة الخيرية الاردنية  الهاشمية التأكيد على أنها قد سلمت المساعدات الطبية الأردنية لوكالة الغوث (الأونروا) الجهة المسؤولة عن استلام المساعدات والتبرعات، والتي بدورها قامت بوضعها بمستودعاتها ليتم توزيعها على المستشفيات حسب الحاجة. 

وأهابت الهيئة من الجميع عدم الالتفات حول الشائعات واستقاء المعلومات من الجهات الحكومية الرسمية.

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