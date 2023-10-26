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الخميس، 26-10-2023 10:54 م

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية: مساعدات أردنية طبية وصلت غزة

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الوكيل الاخباري -  أعلن أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي وصول قوافل المساعدات الطبية الأردنية إلى قطاع غزة.

وقال الشبلي، إن المساعدات وصلت الخميس إلى مستودعات وكالة الغوث الدولية "أونروا" ليتم توزيعها على المستشفيات في القطاع.

وأضاف أن الهيئة الخيرية تمكنت أيضاً من توزيع طرود غذائية وطرود صحية ومياه نقية لـ 12 ألف مستفيد.

كما أشار إلى أن الهيئة عملت على توزيع 10 آلاف وجبة ساخنة في منطقة خان يونس، مؤكداً استمرار إرسال المساعدات سواء أكانت طبية أو إغاثية وتوزيعها من خلال كوادر جمعيات ومنظمات دولية شريكة.

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