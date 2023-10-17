ولي العهد يهاتف العقيد الخطيب قائد قوة المستشفى الميداني - فيديو

الوكيل الاخباري - اجرى نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد اتصالا هاتفيا مع قائد قوة المستشفى الميداني الأردني غزة/76 العقيد ثائر الخطيب، اطمأن خلاله على طاقم البعثة الأردنية هناك.



ونقل ولي العهد، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للبعثة الأردنية البالغ عددها 182 عضوا من الطاقم الطبي والفرق المساندة.



وأشاد بالمعنويات العالية للبعثة المنبثقة من عقيدة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في الدفاع عن قضايا الأمة والوقوف إلى جانب الأشقاء في فلسطين.

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