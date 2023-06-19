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الإثنين، 19-06-2023 09:31 ص

تنويه من بلدية إربد للمواطنين بشأن سوق الخضار الجديد

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الوكيل الإخباري - قالت بلدية إربد الكبرى إنه بامكان المواطنين ارتياد الموقع الجديد لسوق الخضار لشراء حاجياتهم من الخضار والفواكه، بعد أن تمت إزالة "حسبة الجورة" وسط المدينة.

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وأضافت البلدية في بيان لها، أن أصحاب المحال التجارية انتقلوا للموقع الجديد المؤقت الذي انشأته البلدية لهم داخل مجمع الأغوار القديم.

 

وبدأت بلدية اربد الكبرى بإزالة حسبة الجورة، بعد انتهاء مهلة الإنذارات الموجهة لأصحاب المحلات .

وقال رئيس بلدية إربد الكبرى نبيل الكوفحي، في تصريحات سابقة ، أن عملية الإزالة تهدف إلى حماية أرواح الآلاف من مرتادي الحسبة يوميا، لا سيما أن أجزاء كبيرة من خرسانتها بدأت بالتساقط.

 


 




 

 


 

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