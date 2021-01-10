تنويه من رئاسة الوزراء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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وضحت الحكومة مساء الأحد، حول شكل المسكوكات التي سيتم طباعتها بمناسبة مئوية الدولة الأردنية.وبينت الحكومة عبر منصة حقك تعرف، ان البنك المركزي سيقوم بإصدار مسكوكات معدنية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة الأردنية تخليدا لهذه المناسبة الوطنية العزيزة.وأضافت أن المسكوكات التي سيتم اصدارها ليست عملة للتداول، بل اصدار تذكاري يحمل دلالات تشير إلى رمزية المناسبة.واشارت الى ان المسكوكات ستحمل الوجه الأول منها شعار المئوية، بينما ينقش على الوجه الآخر منها عبارة “أرض العزم”.