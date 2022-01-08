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السبت، 08-01-2022 01:04 م

تنويه من وزارة الصحة لمتلقي لقاح جونسون آند جونسون

لقاح جونسون


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
اشتكى طالب جامعي سنة ثانية في جامعة الزرقاء الحكومية لعدم تمكنه من دخول الحرم الجامعي بعد بدء تنفيذ أمر الدفاع 35 مع بدء العام الحالي والذي يقتضي بتلقى جرعتي لقاح كورونا.

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وأضاف الطالب اليوم السبت لـ " الوكيل الإخباري" أنه تلقى لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكورونا منوهاً أن اللقاح جرعة واحدة فقط في المملكة.


وقال إن تلقيه جرعة واحدة من لقاح كورونا سبب له مشكلات عديدة بعد تنفيذ أمر الدفاع 35.


ومن جهته أكد استشاري الأمراض السارية في وزارة الصحة الدكتور كامل أبو السل أن لقاح جونسون آند جونسون جرعة واحد فقط في الأردن.


ونوه أبو السل عبر " الوكيل الإخباري" متلقي لقاح جونسون آند جونسون مراجعة وزارة الصحة للحصول على كتاب يثبت أن لقاح جونسون جرعة واحدة ولا يوجد له جرعة ثانية.

 

و أجازت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في آذار 2021 الاستخدام الطارئ للقاح جونسون آند جونسون، ذي الجرعة الواحدة، المضاد لفيروس كورونا المستجد، وفق مدير عام المؤسسة، نزار مهيدات.



 




 

 


 

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