تنويه هام لاولياء الامور مع عودة المدارس

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - جددت مديرية الدفاع المدني دعوة أولياء الأمور إلى تنبيه أبنائهم الطلبة بالابتعاد عن أماكن تجمع السيول ومياه الأمطار، إذ تتزامن عودتهم إلى المدارس مع عودة الامطار والمنخفضات الجوية التي تؤثر على المملكة في الفترة الحالية.



كذلك دعت سائقي المركبات بتوخي الحيطة والحذر أثناء نزول أو صعود الطلبة من المركبات، تحسبا من حوادث الدهس التي تحدث نتيجة لعدم انتباه السائق.



وجددت "الدفاع المدني" تأكيدها على أهمية عبور الطلبة، الشارع باستخدام جسور المشاه.



وتحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الاحد من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول ،وخطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.



وأنهت وزارة التربية والتعليم جميع استعدادتها لاستقبال الطلبة في بداية الدوام الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من غدٍ الأحد.

اضافة اعلان

وقال أمين عام وزارة التربية والتعليم نواف العجارمة أنه تم تفويض مدراء التربية كل حسب منطقته بخصوص دوام غد الأحد بسبب الأحوال الجوية ، مشدداً على أنه لا تأجيل لدوام المدارس غدا.