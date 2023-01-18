الدفاع المدني: وفاة و 3 إصابات وإخلاء 30 شخصاً بسبب حوادث تسرّب غاز

الوكيل الإخباري - قالت الرائد نور العبادي، من قسم التوجيه والتثقيف الوقائي في الدفاع المدني، إنه تم أمس الثلاثاء، التعامل مع حادثين منفصلين لتسريب غاز في عمّان.

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وبيّنت العبادي، خلال تقرير الدفاع المدني، على إذاعة الأمن العام، أن الحادث الأول كان في منطقة البيادر، داخل عمارة سكنية مكونة من 5 طوابق وفيها 13 شقة سكنية، موضحة أنه تم إخلاء أكثر من 30 شخصاً من قبل كوادر الدفاع المدني بشكل احترازي لحين التأكد من عدم وجود تسريب غاز.



وعن الحادث الثاني، أشارت إلى أنه كان في فيلا على طريق المطار نظام التدفئة فيها على الغاز المسال، منوهة إلى أنه تبيّن وجود تسريب في الوصلات، ما أدى إلى وفاة شخص من جنسية عربية، واصابة شخصين آخرين.



وأضافت العبادي أنه تم إسعاف سيدة إلى المستشفى، بعد تعرضها للاختناق بسبب الغاز المُتسرب من المدفأة في محافظة الكرك، مشيرة إلى أن حالتها العامة متوسطة.



وأشارت إلى أنه تم التعامل مع 1189 حالة اسعافية خلال 24 ساعة، إضافة إلى التعامل مع 69 حادث إنقاذ، و 41 حادث إطفاء.

