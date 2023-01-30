الإثنين 30-01-2023
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الإثنين، 30-01-2023 04:27 م

الدفاع المدني يحذر أولياء الأمور

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 الوكيل الاخباري - دعت مديرية الدفاع المدني أولياء الأمور إلى تنبيه أبنائهم الطلبة الابتعاد عن أماكن تجمع السيول ومياه الأمطار، إذ تتزامن عودتهم إلى المدارس مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة في الفترة الحالية.

كذلك دعت سائقي المركبات بتوخي الحيطة والحذر أثناء نزول أو صعود الطلبة من المركبات، تحسبا من حوادث الدهس التي تحدث نتيجة لعدم انتباه السائق.

وجددت "الدفاع المدني" تأكيدها على أهمية عبور الطلبة، الشارع باستخدام جسور المشاه.

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