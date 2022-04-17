الأحد 17-04-2022
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الأحد، 17-04-2022 10:53 م

تنويه هام لسالكي اوتستراد عمان - الزرقاء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتعامل كوادر ادارة السير حالياً مع واقعة انسكاب مادة البنزين من احد الصهاريج المعطلة على طريق اوتستراد عمان - الزرقاء، للسير المتجه نحو اشارة عين غزال . 

 واشارت الادارة انه نتج عن ذلك كثافة مرورية، حيث تعمل كوادرنا حالياً على التعامل مع أثر التعطل وما نتج عنه على الطريق، فضلاً عن تسيير حركة المركبات . 

واهابت الادارة بالسائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير في الموقع  . 

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