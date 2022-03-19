إغلاق طرق بالبحر الميت استعدادا لسباق التراماراثون

الوكيل الإخباري - أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات، بالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى وإدارة السير المركزية عن إغلاق عدد من الشوارع المؤدية لمسارات أكوافينا ألتراماراثون البحر الميت، الذي سيقام يوم الجمعة المقبل بمشاركة واسعة من العدائين المحليين والدوليين.

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ويتضمن الماراثون 3 سباقات رئيسية؛ هي سباق ألتراماراثون (50 كم) فردي و(50 كم) تتابع، وسباق (21 كم)، حيث تنطلق الفعاليات الساعة السادسة صباحاً من أمام شاطئ عمان السياحي، بالإضافة إلى سباق (10 كم) والذي ينطلق بعد 2 كم من مثلث المغطس الساعة التاسعة صباحا.



وقد تم التعديل على مسارات السباق لتكون، سباق الألتراماراثون 50 كم فردي وتتابع، وسيكون وقت الانطلاق في الساعة 6 صباحاً، والبداية مقابل شاطئ عمان السياحي بالبحر الميت، والجري صعوداً بشارع الخدمات (بعكس اتجاه حركة السير) باتجاه منطقة الفنادق وصولاً إلى الشارع المؤدي إلى منطقة السكاي دايف، والانعطاف يساراً دخولاً إلى منطقة السكاي دايف والالتفاف والعودة إلى شارع الخدمات، والانعطاف يساراً والجري باتجاه مثلث المغطس دخولاً إلى شارع المغطس وإلى منطقة المزارع بطريق جسر الملك الحسين الثانوية، والعودة من نقطة الالتفاف إلى مثلث المغطس نزولاً إلى شارع الخدمات (باتجاه حركة السير) وصولاً إلى الشارع المؤدي إلى منطقة السكاي دايف، والانعطاف يميناً دخولاً إلى منطقة السكاي دايف والالتفاف والعودة باتجاه شارع الخدمات مرة أخرى نزولاً باتجاه شاطئ عمان السياحي (خط النهاية).



أما سباق النصف ماراثون 21 كم، سيكون وقت الانطلاق الساعة 6 صباحاً، والبداية ستكون مقابل شاطئ عمان السياحي بالبحر الميت، والجري صعوداً بشارع الخدمات (بعكس اتجاه حركة السير) وصولاً إلى الشارع المؤدي إلى منطقة السكاي دايف، ثم الالتفاف والعودة إلى شارع الخدمات مرة أخرى باتجاه شاطئ عمان السياحي (خط النهاية).



وسباق الـ 10 كم، وقت الانطلاق في الساعة 9 صباحاً، والبداية بعد 2 كم من مثلث المغطس والجري نزولاً إلى منطقة الفنادق (باتجاه حركة السير) وصولاً إلى شاطئ عمان السياحي (خط النهاية).



أما الإغلاقات الرئيسية للسباقات فستكون، الطريق الرئيسي للبحر الميت من مثلث المغطس باتجاه شاطئ عمان السياحي (غلق كامل)، وطريق الخدمات بالبحر الميت من مثلث المغطس ولغاية شاطئ عمان السياحي (غلق كامل)، والطريق الفرعي الممتد من مثلث المغطس ولغاية قبل مدخل المغطس بـ 700 متر (غلق كامل)، علماً بأن فترة الإغلاق تبدأ من الساعة الخامسة من فجر الجمعة وحتى الواحدة ظهرا.



أما عن الشوارع البديلة في تلك الفترة فهي، الطريق الرئيسي بالمسرب الصاعد إلى عمان، وسيكون الطريق باتجاهين نزولاً للبحر الميت والجنوب وصعوداً إلى مدينة عمان.



ودعت إدارة السير المركزية، المواطنين إلى التعاون مع رجال إدارة السير الذين سيتواجدون في مختلف الشوارع والمناطق التي تشملها التحويلات، والامتثال لإرشاداتهم والقيادة بحذر، لضمان سلامة الجميع وعدم إعاقة مسير المشاركين.

من جهتها، قالت مدير عام الجمعية الأردنية للماراثونات لينا الكرد، إن جميع الاستعدادات والتحضيرات لـ "أكوافينا ألتراماراثون البحر الميت 2022" على قدم وساق، مؤكدة أن هذه النسخة 26، ستشهد إقامة سباق الأطفال في الأول من الشهر المقبل في حدائق الحسين.