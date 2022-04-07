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الخميس، 07-04-2022 10:06 ص

السير: 4 وفيات و391 حادثا خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - وقع 391 حادث سير في العاصمة عمان وباقي المحافظات، منها 373 حادثا نتج عنها أضرار مادية و8 حوادث أخرى نتج عنها 3 وفيات وعدد من الإصابات، خلال 24 ساعة الماضية، بحسب التقرير المروري اليومي.

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وفي التفاصيل أفاد مندوب إدارة السير ،الخميس، أن أحد الحوادث المذكورة نتج عنه وفاة شخص بتدهور مركبة في منطقة ناعور، كما وقع حادث دهس في منطقة الرصيفة نتج عنه وفاة شخص، اضافة الى حادث دهس آخر وقع في منطقة المنارة ضمن اختصاص البادية ونتج عنه أيضا وفاة شخص.


ومن جهته، أكد مندوب الدوريات الخارجية، أن جميع الطرق سالكة في ظل التحذير من الأحوال الجوية المثيرة للغبار وتفاوت مدى الرؤية على الطريق خاصة على الطرق الخارجية ومناطق البادية، يوم أمس.


وحول أبرز الحوادث التي تم التعامل معها خلال 24 ساعة، أفاد مندوب الدوريات الخارجية ، أن حادث تدهور مركبة وقع عند نهاية طريق ناعور باتجاه البحر الميت ونتج عنه وفاة شخص واصابتين اثنين آخرين، حيث تم اخلاء الوفاة واسعاف المصابين الى مستشفى الشونة الجنوبية .


 




 

 


 

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