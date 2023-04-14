الجمعة 14-04-2023
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الجمعة، 14-04-2023 11:53 ص

تواصل فعاليات رمضانيات 2023 في العقبة

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الوكيل الإخباري- تواصلت فعاليات رمضان 2023 المتنوعة في مدينة العقبة لتناسب العائلة الأردنية وتنسجم مع أجواء الشهر الفضيل .

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وبين محافظ العقبة خالد الحجاج، أن الفعاليات الرمضانية مستمرة في العقبة بالرغم من إلغائها في كافة المحافظات بسبب الظروف الجوية الأخيرة، حيث شهد مكان إقامة الفعاليات في نادي الأمير راشد حضوراً جماهيرياً للاستمتاع بالفقرات التي جاءت متنوعة وفرصة لعرض المنتجات الحرفية والمنزلية كنافذة تسويقية للجمعيات الخيرية والتي تأتي متزامنة مع الاحتفال باليوم الوطني للعلم الذي يصادف في 16 نيسان الجاري بهدف إظهار قيمة العلم الرمزية .


بدوره، أوضح مدير ثقافة العقبة طارق البدور، أن الفعاليات التي تنظمها الوزارة تهدف إلى إيجاد أجواء من الفرح والسرور للحضور، حيث وجهت الفعاليات لفئة الأطفال والعائلة وتناولت الفقرات كل ما يحمل الفائدة للطفل، مثل القراءات القصصية والألعاب الشعبية السائدة بمدينة العقبة بالإضافة إلى فقرة الحكواتي ومسرح الدمى وكرنفال الأطفال والإنشاد الديني والابتهالات وتوزيع الإعلام الأردنية بمناسبة اليوم الوطني للعلم.


وتضمنت الفعاليات، عرضا مسرحيا للفنان حسين الطبيشات وفرقته المسرحية، بالإضافة إلى عروض فلكلورية لفرقة الريشة للفنون الشعبية، كذلك عرضا غنائيا للفنان جهاد سركيس.


كما تضمنت الفعاليات تنظيم معرض الصناعات الثقافية المتمثلة في فن الفسيفساء والتطريز وتنسيق القش والخرز وإهداء 50 عنواناً من إصدارات وزارة الثقافة المكونة من سلاسل النشر من الفكر والمعرفة وإصدارات المئوية والمجلات المتنوعة.


يذكر، أن الفعاليات مستمرة لنهاية الشهر الفضيل لأيام الخميس والجمعة

 




 

 


 

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