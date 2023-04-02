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الأحد، 02-04-2023 03:03 م

تعرف على اماكن واوقات فعاليات رمضان في المحافظات والدخول مجاني

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الوكيل الإخباري - تبدأ فعاليات برنامج "رمضانيات 2023" للعام الثاني على التوالي في مختلف محافظات المملكة مع بداية الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك، في أيام الخميس والجمعة والسبت.

ونشرت رئاسة الوزراء عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع الفعاليات في العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة بعد الإفطار تبعاً للجدول أدناه، مؤكدة أن الدعوة عامة والدخول مجاني لكافة المواطنيين:

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يتضمن البرنامج مجموعة من العروض الفنية والمسرحية وبازارات شعبية وأنشطة مخصصة للأطفال.

يشار إلى أن برنامج "رمضانيات" نُظّم لأول مرة في العام الماضي بعد جائحة كورونا بمشاركة مختلف الجهات، وشهدت فعالياته إقبالاً ملحوظاً من المواطنين.

 




 

 


 

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