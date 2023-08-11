تواصل فعاليات صيف الأردن اليوم

الوكيل الإخباري - تتواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن 2023، اليوم الجمعة، في محافظات البلقاء، والزرقاء، وجرش، وعجلون، والمفرق.

اضافة اعلان



وتتضمن الفعاليات التي تبدأ عند السادسة مساء، فقرات مخصصة للأطفال كالرسم على الوجوه، ودي جي، ثم تقديم وصلة من العروض الفلكورية تقدمها فرق وطنية شعبية، إضافة إلى حفلات غنائية يحييها الفنانون عماد الخوالدة ومحمد اربيحات، ونايف الزايد ورأفت فؤاد، وعثمان الطعاني، وخالد بركات، وسهير عودة وحسن السلطان.



وكان الآلاف من المواطنين تابعوا مساء أمس الخميس، فعاليات صيف الأردن التي احتضنتها مدينة الحسن الرياضية بإربد، إذ اشتملت الفعاليات على أنشطة ترفيهية مخصصة للعائلات والأطفال، وعروض فلكورية، وحفلات غنائية أحياها كل من الفنانين زين عوض ومحمود سلطان.



يشار إلى أن مهرجان صيف الأردن انطلق في حزيران الماضي ويستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي.