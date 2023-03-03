تواصل فعاليات مؤتمر جمعية جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة البحر الميت

الوكيل الاخباري - تواصلت اليوم الجمعة، في البحر الميت، أعمال المؤتمر السنوي الرابع بعنوان: توافقية..تشاركية.. من أجل البناء الوطني، تنظمه جمعية جماعة الأخوان المسلمين.



وناقش المؤتمر اليوم، أوراق عمل تتعلق بنظرية الإصلاح الوطني، وتفاعلات داخلية والظروف الخارجية والرؤية السياسية الراشدة والقضية الفلسطينية والمشروع المجتمعي للجماعة وتعزيز قيم وبناء الإنسان والدور التوعوي للجماعة، إضافة إلى دور الجماعة في تعزيز البناء الوطني.

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