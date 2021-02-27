السبت 27-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الصحة تكشف عن اجراءات قادمة للتعامل مع ازمة كورونا

الأردنيون ينقسمون حول الحظر الشامل الجمعة

وزير التربية ينعى الطالبة جودي القيسي

الجيش يحبط تهريب مخدرات من سوريا

لجنة الأوبئة تكشف عن تطور هام بعد 4 أسابيع بالاردن

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى أبو كركي وعبيدات وخرفان

سامح الناصر لـ الوكيل : عودة الخدمات الالكترونية اعتبارا من صباح الغد - فيديو

التربية توضح لـ الوكيل عقوبة طالب التوجيهي اذا لم يرتدِ كمامة

بدء العمل بتعميم رئيس الوزراء غدا

إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا في فلسطين

السبت، 27-02-2021 03:43 م

الشهر المقبل

توجه حكومي لإحالة قانون الإدارة المحلية لمجلس الأمة

603a3ae7b42eb
خلال لقاء وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة


الوكيل الإخباري - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، السبت، إن هناك توجها حكوميا لإحالة مشروع قانون الإدارة المحلية لمجلس الأمة في للشهر المقبل، وذلك تمهيداً لإجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات الخريف المقبل.

اضافة اعلان

جاء ذلك خلال لقاء المعايطة، أعضاء ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، في إطار لقاءات حوارية حول آفاق تطوير الحياة السياسية في المرحلة المقبلة.


وكانت الحكومة قد سحبت مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2020 من مجلس الأمة، لإجراء بعض التعديلات عليه، وفق ما تحدث المعايطة لـ "المملكة" مطلع كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.


توسع مشاركة الشباب والمرأة
المعايطة، قال، إن "تطوير ديمقراطية فاعلة على أساس العمل الحزبي البرامجي، يحتاج إلى توافقات موضوعية وواقعية تشارك فيها جميع الأطراف وتوسع مشاركة الشباب والمرأة، وذلك لتسهيل وصول أحزاب وتيارات سياسية إلى البرلمان".


وأشار إلى أن "الحوارات التي تجريها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مع مختلف الأحزاب والفاعليات الوطنية، تستهدف الانفتاح على الجميع، للتوافق على أهداف وآليات لتحقيقها، بما يكفل تطوير الحياة الحزبية وتعزيز مشاركتها السياسية، وفق التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية؛ قانوني الانتخاب والأحزاب".


ومجلس النواب "شريك أساسي في هذه الحوارات، للوصول إلى توافقات تأخذ الاعتبار لكل التوازنات المجتمعية، وتعزز مشاركة الشباب والمرأة السياسية"، وفق المعايطة الذي أكد "أهمية التحاور مع الجميع دون أي استثناء"، ونافياً "وجود مشروع لدى الحكومة لأي من قانوني الانتخاب والأحزاب".


وشدد على "ضرورة تعزيز الثقافة المدنية، وللأحزاب دور مهم في هذا الجانب باعتبارها وسيلة لتمثيل الناس في البرلمان والبلديات، وتعبر عن مصالح مختلف فئات المجتمع، وفق برامج شاملة ".
ونظام تمويل الأحزاب يعتمد المشاركة في الانتخابات، وفق ما أكد المعايطة مشيرا إلى أن "33 حزباً استفادوا من الدعم المالي من أصل 41 حزبا شاركت في الانتخابات الأخيرة".


الناطق باسم ائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية، أمين عام حزب حشد، عبلة أبو علبة، قالت، إن "ما صدر مؤخرا من تصريحات رسمية حول ضرورة إعادة النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية ابتداء من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، ومروراً بالتصريحات الصادرة عن الحكومة ورئيس مجلس النواب، موقع اهتمام بالغ لدى الائتلاف الحزبي".


وأضافت، أن "الإصلاح السياسي هو متطلب وطني قبل أي شيء"، مشيرة إلى أن "موضوع الإصلاح السياسي هي منظومة متكاملة لا يقتصر على القانون وحسب، وإنما هناك عناصر أخرى منها توفير بيئة متعلقة بالحريات العامة وتوفير مناخ إصلاحي حقيقي"، منتقدة "بعض بنود التعليمات والأنظمة المتعلقة بالأحزاب".


وأكدت "التزام الأحزاب بما تضمنه الدستور الأردني وقانون الأحزاب، بالرغم من التحفظ على بعض مواده"، إلا أنها طالبت بـ "إعادة النظر بالتعليمات والأنظمة ذات العلاقة، وإعادة النظر بالسياسات اليومية ضد الأحزاب السياسية منها ما منعها من الدخول للجامعات ومخاطبة الشباب لتعزيز الثقافة الحزبية في المجتمع".


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202122174016496974062

الأردنيون ينقسمون حول الحظر الشامل الجمعة

2202148457986804117

وزير التربية ينعى الطالبة جودي القيسي

220212510270212997632

الجيش يحبط تهريب مخدرات من سوريا

2202126183155197546658

لجنة الأوبئة تكشف عن تطور هام بعد 4 أسابيع بالاردن

2202125173958620877873

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى أبو كركي وعبيدات وخرفان

e7f29d40-8abd-418a-8af2-6516208b5d2d

سامح الناصر لـ الوكيل : عودة الخدمات الالكترونية اعتبارا من صباح الغد - فيديو