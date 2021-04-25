توجه حكومي لعودة التعليم الوجاهي في الاول من ايلول القادم

الوكيل الاخباري - صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال صخر دودين بأن نسبة استجابة تلقي اللقاح في الأردن إجمالا لا تتجاوز 50% حتى اللحظة، فيما أكد أن الإجراءات التخفيفية المرتقبة لقيود جائحة كورونا، ستعتمد معايير "مدروسة جدا" خاصة عند المعابر البرية والحدودية مع دول الخليج والقادمين من بريطانيا، حال التوافق عليها مع مجلس النواب.



وجاءت تصريحات الوزير دودين في مقابلة خاصة لموقع CNN بالعربية، الأحد، قبل ساعات من لقاء حكومي نيابي، أكدت فيه الحكومة عن البدء بفتح القطاعات تدريجيا مع منتصف مايو/أيار المقبل حتى بداية يوليو/تموز المقبل، ليصار إلى فتح القطاعات كاملة بعدها، فيما أعلن الوزير رسميا عزم الحكومة الإعلان عن بعض الإجراءات التخفيفية الاثنين.



وكشف دودين أن هناك توجها واضحا لدى الحكومة الأردنية، بعودة التعليم الوجاهي في شهر سبتمبر/أيلول المقبل واعتماد إجراءات تسهل على قطاع المعلمين تناول اللقاح ضد الفيروس بتوجيه ملكي .

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المصدر - CNN