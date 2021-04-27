توجه لتطعيم غالبية المواطنين في المثلث الذهبي

الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، عادل البلبيسي، الثلاثاء، إن 695 ألف شخص أخذوا الجرعة الأولى من اللقاح و137 ألفا تلقوا كلا الجرعتين.

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وأضاف خلال اجتماع مع الأعيان، أن "200 ألف شخص تخلفوا عن مواعيد تلقي الجرعة الأولى من المطعوم".



وأشار الى وجود 95 مركزًا لإعطاء المطاعيم على مستوى المملكة، إضافة إلى مركزي (درايف ثرو) في عمّان، منوهًا إلى أن هناك 27 فريقًا جوالًا لمتابعة أثر التطعيم، إضافة إلى فرق تطعيم وأخرى ميدانية.



وأوضح أن "الوزارة تسعى للوصول إلى صيف آمن، من خلال إعطاء من 2 إلى 3 مليون جرعة ضد فيروس كورونا حتى حلول الـ 30 من شهر حزيران المُقبل"، مبينًا أن هناك توجها إلى تطعيم غالبية المواطنين فيما أسماه بـ "المثلث الذهبي"، المتمثل بثلاث مناطق هي: العقبة، وادي رم والبتراء، وذلك حفاظًا على السياحة ودعمًا لديمومة عجلة الاقتصاد.



"وزارة الصحة تعاقدت لشراء نحو 11 مليونا من لقاحات كورونا، موزعة على نحو 5 ملايين من شركة "فايزر"، و2 مليون من لقاحات "سينوفارم" و2 مليون من لقاحات "أسترازينيكا"، و2 مليون متنوعة اللقاحات، لأنها تأتي من مرفق "كوفاكس"، وفق البلبيسي.