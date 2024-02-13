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الثلاثاء، 13-02-2024 06:14 م

توجيهات من رئيس هيئة الأركان اللواء الركن الحنيطي

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الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، اليوم الثلاثاء، مستشفى الأمير علي بن الحسين بمحافظة الكرك.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه مدير المستشفى حول واقع الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والمراجعين والاجراءات الطبية المتبعة لهم، وخطط التطوير المستقبلية للمستشفى، وصولاً إلى أعلى درجات الكفاءة والجاهزية.

ووجه اللواء الركن الحنيطي بضرورة الوقوف على ما يمكن تحسينه من الخدمات المقدمة للمنتفعين من أبناء المحافظة، مؤكداً على استمرار القوات المسلحة بدعم مستشفيات الأقاليم التابعة للخدمات الطبية الملكية لأداء مهامها على أكمل وجه.

وفي سياق متصل عاد رئيس هيئة الأركان المشتركة، مصاب حرس حدود المنطقة العسكرية الشرقية بمدينة الحسين الطبية، وذلك إثر إصابته أثناء الاشتباك مع المهربين على الواجهة الحدودية الشرقية.

واطلع اللواء الركن الحنيطي على الوضع الصحي للمصاب، موجهاً مدير عام الخدمات الطبية بضرورة تقديم كافة أشكال الرعاية الصحية والعلاجية للمصاب، ومتمنياً له الشفاء العاجل.

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