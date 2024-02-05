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الإثنين، 05-02-2024 02:50 م

وظائف شاغرة في وزارة العدل - رابط التقديم

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة العدل، عن حاجتها لتعبئة وظائف ( مُحضر/ مراسل / سائق فئة رابعة).

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وبيّنت الوزارة في إعلانها أنه يتوفر شاغرين لوظيفة المُحضر في عمّان، وشاغرين في كل من الشونة الجنوبية/ البلقاء، والاغوار الجنوبية /الكرك.


وأشارت إلى أنه يتوفر 4 شواغر لوظيفة سائق فئة رابعة في عمّان، وشاغرين لوظيفة مراسل في الجفر ومعان.


وأوضحت أن شروط إشغال الوظائف أن يكون مُقدم الطلب يحمل الثانوية العامة فما دون، إضافة إلى رخصة قيادة فئة رابعة كحد أدنى لوظيفة السائق.


ودعت الراغبين بالتقدم لإحدى الوظائف، التقديم من خلال الرابط التالي: انقر هنا اعتباراً من يوم الثلاثاء 6/2/2024 ولغاية يوم الاثنين 19/2/2024 .

 

وتاليا الاعلان:  

 



 




 

 


 

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