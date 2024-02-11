فصل الكهرباء عن مناطق في محافظتي الكرك والطفيلة غداً - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، نيتها لفصل التيار الكهربائي عن مناطق في محافظتي الكرك والطفيلة، يوم غدٍ الاثنين.

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وبيّنت الشركة في بيان لها، اليوم الأحد، أن فصل التيار في الكرك سيكون على مغذي القطرانة، من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 4:00 عصراً.



وسيتم فصل الكهرباء عن مناطق: (القطرانة كاملة / آبار مياه القطرانة ( 26 + 28 + 29 + 9 + 11 + 15 + 16 + 17 + 19 + الآبار الشمالية 1 + 2 / مركز صحي القطرانة / شركة مغنيسيا الأردن / مدرسة الثقافة العسكرية / الإرشاد الجوي).



وأضافت أن الفصل في محافظة الطفيلة سوف يمتد من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 عصراً، عن مناطق ( منطقة الحارث ، أم سراب).

