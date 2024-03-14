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الخميس، 14-03-2024 11:41 م

توجيهات من رئيس هيئة الأركان اللواء الركن الحنيطي

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الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الخميس، كليتي الدفاع الوطني الملكية الأردنية والقيادة والأركان الملكية الأردنية.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عن الكليتين تضمن خطة توسع الكليتين وأهدافها وبرامجها الدراسية ورسالتها الوطنية.


وأبدى اللواء الركن الحنيطي إعجابه بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه الكليتين والدارسين فيها،


وشدد على ضرورة الاستفادة من الخبرات والكفاءات والفرص التي توفرها الكليتين للدارسين، وبما ينعكس ايجاباً على مستوى التخطيط الاستراتيجي في ظل المتغيرات والتحديات التي تواجه الأمن الوطني الأردني.

 

 

 




 

 


 

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