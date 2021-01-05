توجيهات من مدير الامن العام

الوكيل الاخباري -

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زار مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة اليوم وحدة معالجة المتفجرات في الامن الوقائي حيث اطلع على أهم التحديثات والمعدات والتجهيزات التقنية التي أُدخلت إلى العمل في الوحدة والمستخدمة في التعامل ومعالجة المتفجرات، بما يمكنهم من القيام بعملهم والتعامل مع اي حدث بكفاءة وقدرة عالية.وأكد الحواتمة ان رفع قدراتنا وكفاءتنا والعمل وفق أعلى المعايير العالمية ومواكبة كل ما هو حديث في العلوم الشرطية يمكننا من القيام بواجباتنا بحماية الارواح والممتلكات وقطع الطريق على كل من يحاول المساس والعبث بأمننا الوطني وهو ما أثبتته هذه الوحدة باستمرار من خلال ما قامت به من واجبات ومهام كانا محل تقدير واحترام الجميع.موجهاً بتقديم كافة اشكال الدعم للوحدة بما يمكنها من القيام بما يوكل اليها من واجبات وبمتابعة التقنيات والعلوم الحديثة وادخالها للمنظومة الامنية والاستفادة منها .واستمع مدير الامن العام لإيجاز قدمه مدير الامن الوقائي أوجز خلاله اهم الواجبات والمهام التي تقوم بها وحدة مكافحة المتفجرات والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجال معالجة المتفجرات والتعامل معها وكشفها.