مدير الامن العام يدعو المواطنين للتبليغ عن هؤلاء عبر الواتساب

الوكيل الاخباري -

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قال مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة الاثنين، حول الحملات الأمنية أنها مستمرة حيث اُلقي القبض على 1700 شخص للحفاظ على السلم المجتمعي.ودعا مدير الأمن العام المواطنين للاطمئنان وعدم التردد بالإبلاغ عن اي خارج على القانون عبر الرقم المخصص لذلك من خلال تطبيق الواتساب.وبين أن الحملات الأمنية مستمرة ومخطط لها سابقا وليست بنظام الفزعة وهي ليست رد فعل على حدث معين بل كان مخطط لها منذ بداية العام لكن اصطدمنا بأزمة كورونا التي أخذت منا جهد كبير وأعطيناها الاولوية."يجب إيجاد حلول لمن عليهم قيود كثيرة بحيث تعدل الأنظمة والقوانين ليبقى هؤلاء في السجن لأنهم يشكلون خطورة على المجتمع مثل شخص سجل عليه 70 قيد" وفق الحواتمة .