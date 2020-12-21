الإثنين 21-12-2020
الوكيل الاخباري

مدير الامن العام يدعو المواطنين للتبليغ عن هؤلاء عبر الواتساب

مدير الامن العام : تجنيد أعداد كبيرة في الأمن العام بالفترة المقبلة

لجنة الأوبئة : سلالة فيروس كورونا الجديدة سترفع عدد الإصابات

مدير الأمن العام : وفرنا 65 مليون دينار ودمجنا 99 وحدة

الصحة العالمية توضح حول السلالة الجديدة لكورونا

تصاريح مرور للإعلاميين خلال الحظر الشامل يوم الجمعة

الملك يعزي أمير الكويت

وزير التنمية الاجتماعية يبحث إقامة مشاريع زراعية منزلية

الجامعة الهاشمية تبحث التعاون مع بنك الشفاء والصحة الأردني

300 ألف دينار لإعادة تأهيل ملعب عجلون الرياضي

الإثنين، 21-12-2020 09:54 م

مدير الامن العام يدعو المواطنين للتبليغ عن هؤلاء عبر الواتساب

eee


الوكيل الاخباري - قال مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة الاثنين، حول الحملات الأمنية أنها مستمرة حيث اُلقي القبض على 1700 شخص للحفاظ على السلم المجتمعي.
اضافة اعلان

ودعا مدير الأمن العام المواطنين للاطمئنان وعدم التردد بالإبلاغ عن اي خارج على القانون عبر الرقم المخصص لذلك من خلال تطبيق الواتساب.

وبين أن الحملات الأمنية مستمرة ومخطط لها سابقا وليست بنظام الفزعة وهي ليست رد فعل على حدث معين بل كان مخطط لها منذ بداية العام لكن اصطدمنا بأزمة كورونا التي أخذت منا جهد كبير وأعطيناها الاولوية.

"يجب إيجاد حلول لمن عليهم قيود كثيرة بحيث تعدل الأنظمة والقوانين ليبقى هؤلاء في السجن لأنهم يشكلون خطورة على المجتمع مثل شخص سجل عليه 70 قيد" وفق الحواتمة .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
122020713504150869311

مدير الامن العام : تجنيد أعداد كبيرة في الأمن العام بالفترة المقبلة

12202019172118119625138

لجنة الأوبئة : سلالة فيروس كورونا الجديدة سترفع عدد الإصابات

5fe0e5ef3268f

مدير الأمن العام : وفرنا 65 مليون دينار ودمجنا 99 وحدة

ss

المعايطة: سنهيئ المناخ المناسب للحياة الحزبية والسياسية

12202020131958320781465

تصاريح مرور للإعلاميين خلال الحظر الشامل يوم الجمعة

1608574044880

الملك يعزي أمير الكويت

أخبار متعلقة
5fe0e5ef3268f

مدير الأمن العام : وفرنا 65 مليون دينار ودمجنا 99 وحدة

3

ضبط مركبة محملة بالحطب في لواء بني كنانة

11202030142551634189830

مدير الامن العام : لن يفلت هؤلاء من العقاب

امن

من هو الشهيد الصقرات الذي أُصدر بحق قاتله الإعدام اليوم ؟

1120201818816106899610

الحواتمة يوجه كلمة الى وحدات وتشكيلات الأمن العام

main_image5fc299732751f

تشييع جثمان مدير الأمن العام الأسبق نصوح محي الدين