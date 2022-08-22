مُطران القدس عطالله حنا بضيافة طارق خوري في عمان – صور

الوكيل الإخباري - استضاف النائب السابق الدكتور طارق خوري في منزله بالعاصمة عمان امس رئيس أساقفة سبسطية الروم الأرثوذكس في فلسطين المطران عطا الله حنا ضمن لقاء جمع نخبة من المثقفين والصحفيين .

اضافة اعلان



وتميز اللقاء الذي حضره ايضاً كُتاب ومفكرين بحوار هادف وشامل حول صمود المقدسيين من المسلمين والمسيحين في وجه الغطرسة الاسرائيلية وثبات المقدسيين في وجه المحاولات الصهيونية لتغيير الوضع القائم والاصيل للمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة .



واشاد المطران عطا الله حنا بالرعاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس معبراً عن فخر الفلسطينيين بالاهتمام الملكي بالقضية الفلسطينة والشعب الفلسطيني وفي مقدمته المقدسات في القدس المحتلة.



واشاد المطران حنا بالمواقف الحازمة لجلالة الملك عبدالله الثاني، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس، مؤكداً ضرورة وجود موقف عربي قوي موحد خلف القيادة الهاشمية، لحماية الوجود العربي والمقدسات من الممارسات التهويدية في القدس المحتلة.

وعبر المطران حنا عن فخره بالصمود الشعبي الاسلامي المسيحي بوجه مختلف الظروف والمواقف لدعم وحماية المقدسات ودعم صمود المقدسيين في القدس المحتلة.

وقال المطران حنا ان جنازة الصحفية شيرين ابوعاقلة والتي استشهدت برصاص الاحتلال الاسرائيلي كانت تجسيداً حقيقياً وعلى ارض الواقع لحالة التلاحم بين ابناء الشعب الفلسطيني الواحد .























