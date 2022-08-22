الإثنين 22-08-2022
الوكيل الاخباري

ورشة توعوية للعناية بأشجار الزيتون المعمرة بالكورة

تنفيذ مشروعات مائية في الطفيلة لتخفيض نسب الفاقد المائي

اعلان موعد بدء تقديم طلبات الاستفادة من بعثة المكرمة الملكية السامية

التربية تؤكد : دوام طلبة المدارس في هذا الموعد

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً - أرقام

الامن يوضح حول سبب ازمة السير على الدوار الرابع - صورة

تحويلات مرورية على طريق الكرك - القطرانة اعتبارا من الخميس - تفاصيل

تخفيض رسوم الماجستير والبرنامج الدولي لتخصصات الدبلوم بالبلقاء التطبيقية

الملك يغادر أرض الوطن للمشاركة في لقاء عربي خماسي في مصر

الملك ينعم بوسام مئوية الدولة على متقاعدين عسكريين ومحاربين قدامى - أسماء

الإثنين، 22-08-2022 02:59 م

مُطران القدس عطالله حنا بضيافة طارق خوري في عمان – صور

1


الوكيل الإخباري - استضاف النائب السابق الدكتور طارق خوري في منزله بالعاصمة عمان امس رئيس أساقفة سبسطية الروم الأرثوذكس في فلسطين المطران عطا الله حنا ضمن لقاء جمع نخبة من المثقفين والصحفيين .

اضافة اعلان


وتميز اللقاء الذي حضره ايضاً كُتاب ومفكرين بحوار هادف وشامل حول صمود المقدسيين من المسلمين والمسيحين في وجه الغطرسة الاسرائيلية وثبات المقدسيين في وجه المحاولات الصهيونية لتغيير الوضع القائم والاصيل للمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة .


واشاد المطران عطا الله حنا بالرعاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس معبراً عن فخر الفلسطينيين بالاهتمام الملكي بالقضية الفلسطينة والشعب الفلسطيني وفي مقدمته المقدسات في القدس المحتلة.


واشاد المطران حنا بالمواقف الحازمة لجلالة الملك عبدالله الثاني، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس، مؤكداً ضرورة وجود موقف عربي قوي موحد خلف القيادة الهاشمية، لحماية الوجود العربي والمقدسات من الممارسات التهويدية في القدس المحتلة.
وعبر المطران حنا عن فخره بالصمود الشعبي الاسلامي المسيحي بوجه مختلف الظروف والمواقف لدعم وحماية المقدسات ودعم صمود المقدسيين في القدس المحتلة.        
وقال المطران حنا ان جنازة الصحفية شيرين ابوعاقلة والتي استشهدت برصاص الاحتلال الاسرائيلي كانت تجسيداً حقيقياً وعلى ارض الواقع لحالة التلاحم بين ابناء الشعب الفلسطيني الواحد .










 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

ورشة توعوية للعناية بأشجار الزيتون المعمرة بالكورة

8202221193151139638004

تنفيذ مشروعات مائية في الطفيلة لتخفيض نسب الفاقد المائي

w

اعلان موعد بدء تقديم طلبات الاستفادة من بعثة المكرمة الملكية السامية

9202028101027650100247

التربية تؤكد : دوام طلبة المدارس في هذا الموعد

888888992

اجتماع في اليرموك لإطلاق ملتقى "أنا أشارك"

8202215191236451619101

الامن يوضح حول سبب ازمة السير على الدوار الرابع - صورة

أخبار متعلقة
12022618156243305115

الامن العام يكشف ملابسات جريمة قتل في عمان

222222

عباس يتوجه إلى عمان للقاء جلالة الملك

295623670_355196900135652_575244397742314068_n (1)

انفصال رأس قاطرة عن تنك محمل بالبنزين على طريق العقبة باتجاه عمان

1658643212500

انطلاق فعاليات مهرجان المسرح الحر الدولي بدورته السابعة عشرة

شرطة سير (3)

ضبط فتى يقود قلاب على طريق المطار

0L5A0042

الإدارات المرورية: اصابتان اثر 3 حوادث