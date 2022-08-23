السير: إصابات بتصادم مركبتين داخل نفق الصحافة

الوكيل الإخباري - تعاملت فرق إدارة السير مع عدد من الحوادث والمخالفات الخطيرة صباح اليوم الثلاثاء، حيث كان أبرزها حادث تصادم بين مركبتين داخل نفق الصحافة باتجاه دوار المدينة في العاصمة عمان.

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وقال مندوب الإدارة النقيب كفاح الهزايمة، خلال التقرير المروري، صباح اليوم الثلاثاء، إنه نتج عن الحادث عدة إصابات وتم اسعافهم إلى المستشفى، مشيراً إلى أن الحادث سبب تباطؤ بحركة السير في الموقع، وتم اتخاذ اللازم.



وأوضح أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة بشارع زهران قرب الدوار الرابع، ما سبب ازدحام مؤقت، دون وقوع أي إصابات.



وعن المخالفات الخطرة التي تم التعامل معها خلال 24 ساعة، بيّن الهزايمة أنه تم ضبط سائق جرافة كبيرة لا يحمل رخصة قيادة، في منطقة وسط البلد، إلى جانب ضبط عدد من السائقين قطعوا الإشارة حمراء في عدد من محافظات المملكة.

