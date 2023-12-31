رئيس الوزراء: نسأل الله أن يكون العام الجديد عام خير وسلام وطمأنينة على أهلنا في فلسطين

الوكيل الاخباري – قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة “نستقبلُ عاماً جديداً، وما زال أهلنا في قطاع غزَّة تحت وطأة العدوان الإسرائيلي الغاشم”.

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وكتب الخصاونة عبر منصة “إكس”، مساء اليوم الأحد، “نسأل الله أن يكون العام الجديد عام خير وسلام وطمأنينة على أهلنا في فلسطين، وقد زال العدوان والحصار والاحتلال، وأدام الله على أردنِّنا العزيز الخير والمنعة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني يعضده سموُّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني، وليُّ العهد”.