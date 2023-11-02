توجيه حكومي هام اليوم الخميس

الوكيل الاخباري - طالب وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، اليوم الخميس، الشابات والشباب الناشطين السياسيين والاجتماعيين بضرورة إيصال رسائل الأردن الداعمة لفلسطين من خلال منصات التواصل الاجتماعي، ومحاربة الإشاعات عبر هذه المنصات التي تستهدف التأثير على الموقف الأردني الثابت تجاه الحرب على غزة.



وشدد على أن الموقف الأردني تجاه الحرب على غزة ثابت وواضح، وهناك تناغم واضح بين الموقفين الرسمي والشعبي حول ما يحصل في القطاع من حرب ضد المدنيين، مؤكداً أهمية الاصطفاف الشعبي خلف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعم للقضية الفلسطينية ووقف الحرب على القطاع.



وبين أن جلالة الملك نجح خلال جولته الأوروبية الأخيرة في تغيير الخطاب الغربي تجاه الحرب على غزة، لافتاً إلى ضرورة العودة إلى خطاب جلالة الملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل بداية الحرب على غزة، حين حذر جلالته من استمرار الضبابية في مستقبل الفلسطينيين، واستحالة وجود حل سياسي للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين في هذه الظروف.



ولفت إلى أن الأردن وانطلاقا من واجبه تجاه الأهل في فلسطين، سيّر 6 شاحنات مساعدات طبية للضفة الغربية الثلاثاء الماضي، استجابة للحاجة الفورية لدعم وزارة الصحة الفلسطينية التي تعاني من نقص في الأدوية والمعدات الطبية، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء بتخصيص 45 ألف طن من القمح والحبوب سترسل لأهلنا في الضفَّة الغربيَّة قريبا أيضا، إلى جانب إرسال 3 طائرات مساعدات إغاثية إلى مطار العريش في مصر، ليصار لإيصالها إلى القطاع عبر معبر رفح وتسليمها للمستشفيات هناك، من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).

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