الخميس 12-10-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة تصدر قرارا نتيجة الأحداث الراهنة

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الخميس، 12-10-2023 07:48 م

الحكومة تصدر قرارا نتيجة الأحداث الراهنة

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين تأجيل استضافة الأردن لمؤتمر اليونسكو الدولي ضمن الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية ومنتدى أجندة الشباب المقرر عقده في 23 من الشهر الحالي، إلى إشعار آخر.

وبين المبيضين اليوم الخميس أن قرار التأجيل جاء مشتركًا بين الأردن ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو)، نتيجة الأحداث الراهنة في المنطقة.

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