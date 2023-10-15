الأحد 15-10-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 15-10-2023 02:17 م

توجيه عاجل من جلالة الملك

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الوكيل الاخباري - وجه جلالة الملك عبد الله الثاني للاستمرار في عمل المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة ليكمل مسيرته الخدماتية وإسناده للمنظومة الصحية في علاج الجرحى والمرضى رغم الصعوبات والتحديات.

بدورها وجهت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، الشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني على توجيهاته السامية والمشرفة لإبقاء المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

ويستقبل المستشفى الميداني الأردني قرابة ألف مراجع يوميا وله دور كبير في تقديم الخدمات لأهالي قطاع غزة.

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