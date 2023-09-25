الملك يعزي قبيلة بني صخر وآل حمدان

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء بالمرحوم الشاب فيصل ثامر محارب الزبن ، كما قدم التعازي بوفاة المرحوم علي حمدان (ابو حسن) .



ونقل العيسوي، خلال زيارته لذويهم تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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