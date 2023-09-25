الإثنين 25-09-2023
الوكيل الاخباري

بايدن يعلن أن واشنطن ويريفان ستعززان التعاون الأمني

الملك يعزي قبيلة بني صخر وآل حمدان

حوارية في الأغوار الشمالية حول الأحزاب والمشاركة السياسية

تعرف على ما يسببه نقص فيتامين الشمس لجسمك

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

حوارية حول حقوق المرأة في إربد

مفاجأة التعديل الحكومي وموعد أداء اليمين

القبول الموحد تعلن نتائج القبول الموحد لمرحلة التجسير- رابط

دائرة الاحصاءات : هذا عدد سكان الاردن

بدء تنفيذ عطاء إنشاء جدران استنادية لمجرى وادي المفرق

الإثنين، 25-09-2023 09:00 م

الملك يعزي قبيلة بني صخر وآل حمدان

920232419132512783806


الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء بالمرحوم الشاب فيصل ثامر محارب الزبن ، كما قدم التعازي بوفاة المرحوم علي حمدان (ابو حسن) .

ونقل العيسوي، خلال زيارته لذويهم تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.  

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
865deacec7ae8fdb9995b137025e80c1

نشاطات متنوعة في المراكز الشبابية بالكرك

5

حوارية في الأغوار الشمالية حول الأحزاب والمشاركة السياسية

منطقة-دوار-الدرة-في-محافظة-إربد

حوارية حول حقوق المرأة في إربد

الخصاونة

مفاجأة التعديل الحكومي وموعد أداء اليمين

42c9efe4-2e00-4a3e-9feb-dc0f7acfc441

القبول الموحد تعلن نتائج القبول الموحد لمرحلة التجسير- رابط

820236194159861092410

دائرة الاحصاءات : هذا عدد سكان الاردن

أخبار متعلقة
92023132104464431159

الملك يعزي 5 عشائر اردنية

6

الملك يلتقي في نيويورك رئيسة كوسوفو

9202313163144970003470

الملك يعزي 4 عشائر اردنية

820232614613443196961

الملك يعزي عشيرة الصوراني

920239201627759480879

الملك يعزي عشيرة المعاني

8202327173851215563833

الملك يعزي 3 عشائر اردنية