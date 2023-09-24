الملك يعزي 3 عشائر اردنية

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم الأحد الموافق 24-9-2023 بالمرحومة رحمة احمد الموسى الدباس ( ام ماهر ) أرملة المرحوم الشيخ صبحي البحبوح الدباس ( ابو ماهر ).



كما قدم واجب العزاء بالمرحوم علان فياض المساعيد ( ابو فياض) . والمرحومة سلوى فهيم سليم العنطبيل( ام سالم ) ، زوجة عبد السلام ثلجي حتر ونقل العيسوي، خلال زيارته لذويهم تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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