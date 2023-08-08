توزيع 1000 حقيبة مدرسية مزودة بالقرطاسية على طلبة مدارس

الوكيل الإخباري -

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قدمت حملة البر والإحسان في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، مساعدات لطلبة المدارس من مختلف المراحل في عدد من محافظات المملكة.وشملت المساعدات، بحسب بيان صحفي للحملة اليوم الثلاثاء، 1000 حقيبة مدرسية مزودة بالقرطاسية اللازمة لطلبة المدارس من أبناء الأسر العفيفة لمساعدتها في توفير احتياجات الطلبة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.وأوضحت أن تقديم الحقائب يأتي في إطار الأهداف الإنسانية لحملة البر والإحسان في مساعدة الأسر العفيفة التي تعاني ظروفا معيشية واقتصادية صعبة من خلال برامجها المتنوعة، مبينة أنه جرى اختيار أسماء الطلبة المستفيدين استنادا إلى قاعدة بيانات لدى الحملة ومراكز جهد في المحافظات.وأكدت الحملة استمرارها في تنفيذ برامجها ومبادراتها الإنسانية للوصول إلى الفئات المستهدفة في مختلف مناطق المملكة، ترجمة لتوجهات الصندوق وأهدافه ورسالته في المساهمة في تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية.