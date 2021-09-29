توسيع برنامج تأهيل المعلمين قبل الخدمة



الوكيل الاخباري - رعى وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد أبو قديس، اليوم الأربعاء، عملية توسيع برنامج إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة، والذي أطلق بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبالشراكة مع وزارة التربية، وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، وديوان الخدمة المدنية، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.



وسيتم تقديم البرنامج في جامعات الأردنية واليرموك والهاشمية، وبذلك تنضم هذه الجامعات إلى البرنامج الذي أطلق تجريبياً في جامعة مؤتة لإعداد طلبة الجامعات الراغبين في اتخاذ التعليم مهنة لهم، كي يصبحوا تربويين مؤهلين ومجهزين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتقديم تجربة تعلمية عالية الجودة لطلبتهم.

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