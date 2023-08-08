توضيح بشأن فرض رسوم جديدة على المدارس الخاصة

الوكيل الاخباري - طالب نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوارني، وزارة التربية والتعليم بسحب نظام ترخيص وتأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة، وعدم المضيّ بإقرار التعديلات التي تم نشرها عبر موقع ديوان التشريع والرأي.



وقال الصوارني في تصريحات صحفية إن الوزارة لم تتشاور مع المدارس الخاصة حول النظام، مستهجنا تكرار تعديل الأنظمة والتعليمات في وزارة التربية والتعليم، وفرض رسوم جديدة على المدارس الخاصة، مشددا في ذات السياق على رفض النقابة للنظام الجديد.



وبيّن الصوراني أن النظام يفرض رسوما جديدة على المدارس، ويضاعف رسوم الترخيص والتأسيس وتجديد الترخيص بشكل مبالغ فيه وبطريقة لا يمكن للمدارس تحملها وستنعكس على أولياء الأمور الذين يمرون بظروف صعبة ايضا.

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