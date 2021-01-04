الإثنين 04-01-2021
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 04-01-2021 12:34 م

مطالب شعبية بإلغائه

توضيح حكومي حول إلغاء الحظر الشامل الجمعة

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أحد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - ما زالت مطالب الأردنيين بشأن إلغاء الحظر الشامل يوم الجمعة تطفو على السطح ، جاء ذلك على ضوء اتصالات ورسائل من مواطنين لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا".

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الإعلامي محمد الوكيل ، تحدّث عن هذا الشأن لافتا أن الحظر الشامل ما بين مؤيد ومعارض ، مشددا على أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية في سبيل الحدّ من انتشار فيروس كورونا .

 

وفي سياق متصل ، تم التواصل مع عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئـــة ، الدكتور بسام حجــاوي ، للوقوف على الأمر ، حيث أوضح أن موضوع الحظر الشامل يتم مراجعته باستمرار من قبل المعنيين في الحكومة ، لاتخاذ القرار المناسب.

 

وفي ردّ حول ما إذا كان هنالك ترجيح بإلغائه ، أكد حجاوي لـ"الوكيل الإخباري" أنه لا يوجد أي مستجدات في هذا الشأن ، وزاد " لا يمكن الحديث في هذا الشأن حاليا ، فالقرارات الرسمية واضحة إلى إشعار آخر".

 

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