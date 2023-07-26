الأربعاء 26-07-2023
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 26-07-2023 08:01 م

توضيح حول أسعار تذاكر مهرجان جرش

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الوكيل الإخباري - أكدّ المدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي، اليوم الأربعاء، إن دخول مسارح مهرجان جرش، مجاني، باستثناء المسرح الجنوبي الذي ستكون تذاكره بمقابل سعر نقدي.

وقال سماوي، إنّ 30 دولة ستشارك في مهرجان جرش وألف مشارك ومشاركة من دول خارج الأردن

وأضاف سماوي، أن هناك فرق تراث عربية وفرقا أجنبية، حيث إن هناك 15-20 فرقة أجنبية وعالمية مشاركة.

ووعد بأن يكون المهرجان هذا العام متميزا ومختلفا نوعيا، مبيناً أن دخول جميع المسارح مجاني باستثناء المسرح الجنوبي.

وتنطلق اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ37 في المسرح الشمالي بمدينة جرش الأثرية بتوليفة غنائية من كبار نجوم الغناء الأردنيين والعرب، التي ستقام في المدينة الأثرية في جرش، وفي مدينة عمان وبعض المحافظات، خلال الفترة ما بين 26 تموز وحتى 5 آب، تحت شعار «ويستمر الفرح».

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