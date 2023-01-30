الإثنين 30-01-2023
الوكيل الاخباري

توضيح حول المشمولين بصندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات

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الإثنين، 30-01-2023 01:57 م

توضيح حول المشمولين بصندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بعد قرار مجلس الوزراء أمس الاحد، بالموفقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، تسأل مواطنون إذا ما كان التعويض يشمل المركبات المؤمن عليها، وإذا كان يشمل الحوادث التي ينتج عنها وفاة أو إصابات بشرية ومادية. 

رئيس لجنة صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات رويدا الجزازي، بينت أن التعويض من الصندوق يشمل حالات الوفاة في حال كانت المركبة المتسببة غير مؤمنة بتاريخ الحادث.

وأضافت الجزازي لـ " الوكيل الإخباري" أنه يتم التعويض في حال عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر أو عند عدم معرفة مالك المركبة المتسببة أو سائقها ( ضد مجهول) مؤكدة أن التعويض لا يشمل السائق المتسبب بالحادث.

وشددت على أن التعويض من الصندوق لا يعتبر بديلاً عن التأمين الإلزامي، الا أنه يقدم في حالة عدم وجود وثيقة تأمين إلزامي سارية المفعول أو في حالة عدم التحقق من هوية المركبة وسائقها المسبب للضرر.

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وقرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق تعويض المتضرِّرين من حوادث المركبات لسنة 2023 تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.


ويأتي مشروع النِّظام تنفيذاً لأحكام المادَّة (81) من قانون تنظيم أعمال التَّأمين رقم (12) لسنة 2021، التي نصَّت على أنَّ جميع الأحكام المنظِّمة لعمل الصَّندوق تُحدَّد بموجب نظام، ولإلغاء أحكام تعليمات صندوق تعويض المتضرِّرين رقم (6) لسنة 2004 النَّافذة حاليَّاً بعد إصدار النِّظام، والذي سيُبقي على بعض الأحكام التي تضمَّنتها التَّعليمات، ويُضيف أحكاماً جديدة تنسجم مع الأحكام التي تضمَّنها القانون وتتناسب مع التطوُّر التَّشريعي والمالي الرَّاهن.

 




 

 


 

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