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الثلاثاء، 18-07-2023 10:46 ص

توضيح حول بلاغ رئيس الوزراء الخاص بإلغاء قرارات أوامر الدفاع

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -  أوضح أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين، أن تعميم رئيس الوزراء بشر الخصاونة الصادر اليوم حول إنهاء العمل بقانون الدفاع هو تأكيد على إنهاء العمل بجميع الأوامر والبلاغات الصادرة بموجب القانون من تاريخ صدور الإرادة الملكية السامية بتاريخ 7 أيار 2023. 

وقال نصراوين لـ " الوكيل الإخباري" إنه مع صدور الإرادة الملكية بوقف العمل بقانون الدفاع فإنه لم يتبقى أي أثر لقانون الدفاع بالمطلق. 

وأشار إلى أنه لا يمكن ولا يجوز قانوناً صدور أي قرار أو تعليمات جديدة بموجب أوامر أو بلاغات قانون الدفاع المنتهي حكماً .

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وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة اليوم تعميما ينص على اعتبار جميع القرارات التي صدرت تنفيذا لأوامر الدفاع ملغاة حكماً.


ووفق التعميم فإن القرار يأتي نظرا لصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7 أيار 2023 بوقف العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 في جميع أنحاء المملكة.

 




 

 


 

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