توضيح حول تغيير دورِ المياه للمواطنين لـ مرتين في الاسبوع

الوكيل الاخباري -

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ارتكبت وسائل إعلاميّة محليّة عدة مخالفاتٍ مهنيّة بنشر خبرين يفتقران للدقّة والمصداقيّة يتعلّقان بالإجراءات المائيّة التي ستتخدها وزارة المياه و الري خلال فصل الصيف. الخبر الأول ينصّ على توزيع المياه على المواطنين بمعدل دورةٍ واحدةٍ كلّ أسبوعين، والخبر الثاني يشير إلى تحديد كميّة المياه الأسبوعيّة لكلّ عدّاد أو اشتراك.مرصد مصداقيّة الإعلام الأردنيّ "أكيد" تتبّع الخبر الأصليّ الصادر عن الوزارة، ليتبيّن أنها أعلنت على لسان ناطقها الرسمي عمر سلامة، عن صعوبة الواقع المائي لهذا الصيف داعية المواطنين إلى التعاون في ترشيد المياه وتفهّم الواقع الحرج للمياه.وتبيّن لـ "أكيد" أنّ وسيلة إعلامٍ محلية قامت بعد ذلك بنشر تقرير مصوّر عن واقع المياه، يحمل عنواناً يشير إلى فرض دورة مياهٍ واحدة كلّ أسبوعين. وقد انتشر الخبر على مواقع التواصل والوسائل الإعلامية المختلفة. ثم نشرت وسائل إعلامية أخرى خبراً يفيد تحديد كميّة المياه المخصّصة لكلّ عدّادٍ أو اشتراكٍ بـ 4 أو 5 "متر" مكعب.وبِعَودة "أكيد" إلى تصريح الناطق الرسميّ، وصفحة الوزارة على "فيسبوك" تبيّن عدم وجود أيّة إشارة للمعلومتين السابقتين. وقد قامت وزارة المياه والريّ بنفي الخبرين.