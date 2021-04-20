الثلاثاء 20-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الملك يؤكد ضرورة توظيف أموال الزكاة في تعزيز الإنتاجية

نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

نحو 34 ألف حالة كورونا نشطة في الأردن

النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة تنهي تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة

%13.76 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الثلاثاء

وزير التربية يكشف عن خطط واجراءات بالمدارس الاردنية

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزير النقل يؤكد أهمية تعزيز كفاءة ونظافة وسائط النقل العام

فلسطين النيابية والشؤون الفلسطينية تبحثان أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 142 مليوناً

الثلاثاء، 20-04-2021 04:13 م

توضيح حول تغيير دورِ المياه للمواطنين لـ مرتين في الاسبوع

5202028124212198493433


الوكيل الاخباري - ارتكبت وسائل إعلاميّة محليّة عدة مخالفاتٍ مهنيّة بنشر خبرين يفتقران للدقّة والمصداقيّة يتعلّقان بالإجراءات المائيّة التي ستتخدها وزارة المياه و الري خلال فصل الصيف. الخبر الأول ينصّ على توزيع المياه على المواطنين بمعدل دورةٍ واحدةٍ كلّ أسبوعين، والخبر الثاني يشير إلى تحديد كميّة المياه الأسبوعيّة لكلّ عدّاد أو اشتراك.
اضافة اعلان

مرصد مصداقيّة الإعلام الأردنيّ "أكيد" تتبّع الخبر الأصليّ الصادر عن الوزارة، ليتبيّن أنها أعلنت على لسان ناطقها الرسمي عمر سلامة، عن صعوبة الواقع المائي لهذا الصيف داعية المواطنين إلى التعاون في ترشيد المياه وتفهّم الواقع الحرج للمياه.

وتبيّن لـ "أكيد" أنّ وسيلة إعلامٍ محلية قامت بعد ذلك بنشر تقرير مصوّر عن واقع المياه، يحمل عنواناً يشير إلى فرض دورة مياهٍ واحدة كلّ أسبوعين. وقد انتشر الخبر على مواقع التواصل والوسائل الإعلامية المختلفة.  ثم نشرت وسائل إعلامية أخرى خبراً يفيد تحديد كميّة المياه المخصّصة لكلّ عدّادٍ أو اشتراكٍ بـ 4 أو 5 "متر" مكعب.

وبِعَودة "أكيد" إلى تصريح الناطق الرسميّ، وصفحة الوزارة على "فيسبوك" تبيّن عدم وجود أيّة إشارة للمعلومتين السابقتين. وقد قامت وزارة المياه والريّ بنفي الخبرين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
fff

الملك يؤكد ضرورة توظيف أموال الزكاة في تعزيز الإنتاجية

420211516464275650534

نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

4202114155223520953430

نحو 34 ألف حالة كورونا نشطة في الأردن

607ee24c312be

النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة تنهي تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة

4202118172311246873488

%13.76 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الثلاثاء

وزارة التربية والتعليم

وزير التربية يكشف عن خطط واجراءات بالمدارس الاردنية