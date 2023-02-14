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الثلاثاء، 14-02-2023 09:44 م

ورشة عن أدلة الإرشاد الوظيفي في تربية عجلون

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - افتتح مدير التربية والتعليم في محافظة عجلون، الدكتور فيصل الهواري، اليوم الثلاثاء، في مدرسة الأميرة عائشة، ورشة تدريبية خاصة بالمرشدين التربويين في المحافظة بعنوان: "أدلة الإرشاد الوظيفي"، التي تنفذها وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وقال الهواري إن هذه الورشات تعمل على تحسين خدمات المرشد الوظيفي والمهني المقدمة للطلبة ومساعدتهم في اتخاذ القرارات التي تتعلق بمهنتهم، وفق قدراتهم وإمكاناتهم وميولهم لتحسين نوعية الخدمات الإرشادية المهنية والوظيفية المقدمة للطلبة في مختلف المراحل التعليمية.

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