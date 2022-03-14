الإثنين 14-03-2022
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الإثنين، 14-03-2022 04:39 م

توضيح حول دوام الموظفين بسبب الاحوال الجوية

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر لموقع الوكيل الاخباري انه لا تغيير على ساعات دوام الموظفين يوم غد الثلاثاء .

وبين المصدر ان الحكومة تتابع تطورات الحالة الجوية مع الجهات المعنية خلال الايام القادمة وعلى ماسبق سيتم اعلان اية قرارات حول هذا الامر .

بدورها حذرت ادارة الارصاد الجوية يوم الثلاثاء من خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد الهطولات ، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية ، وخطر تشكل الصقيع والانجماد في ساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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