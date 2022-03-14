توضيح حول دوام الموظفين بسبب الاحوال الجوية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر لموقع الوكيل الاخباري انه لا تغيير على ساعات دوام الموظفين يوم غد الثلاثاء .
وبين المصدر ان الحكومة تتابع تطورات الحالة الجوية مع الجهات المعنية خلال الايام القادمة وعلى ماسبق سيتم اعلان اية قرارات حول هذا الامر .
بدورها حذرت ادارة الارصاد الجوية يوم الثلاثاء من خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد الهطولات ، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية ، وخطر تشكل الصقيع والانجماد في ساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة