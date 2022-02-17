وزارة المياه تتطلع للاستفادة من التجربة الأمريكية

الوكيل الإخباري - زار وفد أمريكي من ولاية نبراسكا وزارة المياه والري يضم عدد من الأكاديميين في جامعة نبراسكا وممثلين عن القطاع الخاص ومجلس الزراعات الأمريكية والمزارعين.

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والتقى أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة وعدد من مسؤولي قطاع المياه لبحث سبل التعاون في مجالات المياه والزراعة الحديثة ونقل التجربة الامريكية في نبراسكا الى الأردن.



واستعرض الوفد التجربة الامريكية في ولاية نبراسكا خاصة استخدام التكنولوجيا الحديثة في الري والزراعات ذات العوائد الاقتصادية ومساهمة مجلس الزراعات الامريكي في انجاحها والتي أسهمت في رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الانتاج الزراعي وتحقيق عوائد كبيرة على قطاع الزراعة والمزارعين في نبراكسا موضحين ان هذه التجارب طبقت في عدد من دول الشرق الاوسط واثبتت نجاحها.



واعرب الوفد عن اهتمامه بتعزيز التعاون ونقل الخبرات الحديثة الى الاردن داعيا المعنيين الى الاطلاع عن كثب على البرامج والمشاريع في نبراسكا من خلال تحديد جدول عمل لتحديد اولويات العمل لتطوير الزراعة الاردنية وتشجيع المزارعين على الانخراط بشكل فعال في استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة من خلال نقل الخبرات الامريكية في نبراسكا.



امين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة اعرب عن تقديره للجهود الامريكية والشراكة الاردنية الاستراتيجية في مختلف المجال واستعرض خلال لقاءه التحديات التي يواجهها قطاع المياه في ظل ازدياد الطلب وتراجع الموارد المائية المتاحة وارتفاع كلف الطاقة وكلف التشغيل والصيانة والتغيرات المناخية وتأثيرها الواضح في تراجع كميات الهطول خلال الاعوام القليلة الماضية وانعكاس ذلك على واقع التخزين في السدود والتي زادت الضغوطات على مصادر مياه الشرب وكذلك اثر الصراعات في الاقليم والمناطق المجاورة وموجات اللجوء التي تحمل عبئها الاردن وأثرت بشكل واضح خلال السنوات القليلة الماضية على الواقع المائي في الاردن اضافة الى جائحة كورونا.



واضاف الامين العام ان قطاع المياه يسعى للموائمة بين تأمين الاحتياجات المائية للمواطنين لغايات الشرب وبين احتياجات الاستخدامات الاخرى خاصة الزراعية لتحقيق الامن الغذائي والدور الكبير الذي يضطلع به قطاع الزراعة في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للمواطنين موضحا ان هناك ازديادا ملحوظا في توجه المواطنين نحو الزراعة نتيجة عدم توفر فرص التشغيل مما يزيد من تحديات القطاع لتأمين مصادر مائية اضافية.



ونوه الامين العام ان الحكومة ومن خلال وزارة المياه والري ووزارة الزراعة تسعى لتطوير الزراعة واعتماد التقنيات التكنولوجية الحديثة لتطوير الزراعة الوطنية مشيرا الى نماذج ناجحة في عدد من مناطق المملكة باستخدام وسائل الري الحديثة مثل مناطق الشونة وتجربة جمعيات مستخدمي المياه في مناطق وادي الأردن وتشجيع المزارعين نحو الزراعات الاقتصادية التي تستهلك كميات اقل من المياه وتحقق مردود وعائد جيد للمزارعين منوها الى سعي الحكومة الجاد لتنفيذ مشاريع استراتيجية مثل مشروع الناقل الوطني الذي سيعزز من كميات المياه لغايات الشرب والري.



وبين المهندس بشار البطاينة ان لدى الاردن تجربة مميزة وناجحة في اعادة استخدام المياه المعالجة وتوسيع الرقعة الزراعية خاصة زراعة الاعلاف لتوفيرها باسعار مناسبة لمربي المواشي ولدى قطاع المياه خطة لتحسين نوعية المياه للتوسع في استخدامها في مجالات زراعية اوسع.



وعبر المهندس البطاينة عن امتنان وتقدير قطاع المياه والحكومة الاردنية لكافة اشكال الدعم الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الامريكية لمواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة التي تواجهها المملكة خاصة في قطاع المياه بسبب ما تعانيه المملكة من اعباء كبيرة، معربا عن استعداد قطاع المياه لمزيد من التعاون البناء والمثمر مع خلال تطبيق التجارب الامريكية الناجحة في الاردن لتعظيم العوائد الزراعية مشيرا الى اهمية الاستفادة من الخبرة الامريكية من خلال البدء بمناطق ريادية لتنفيذ مثل هذه البرامج.



وثمن الوفد الامريكي الجهود التي يبذلها قطاع المياه في التعاطي مع الواقع المائي وايجاد حلول مبتكرة واعادة استخدام المياه المعالجة في مواجهة التحديات المختلفة.